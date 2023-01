Ituano x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ituano e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 25 de janeiro (25/01), pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, em Itu (SP), às 19h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de pay-per-view Premiere e Paulistão Play e no canal do Youtube Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Nas três primeiras rodadas do Paulistão, o Palmeiras empatou com São Bento e São Paulo e venceu o Botafogo-SP. Com isso, a equipe soma cinco pontos e aparece apenas na terceira colocação do Grupo D, atrás de Santo André e São Bernardo. O início de temporada do Verdão ainda é pouco empolgante.

Do outro lado do confronto, o Ituano tem o apoio da sua torcida para tentar aprontar diante do Palmeiras. Nos três primeiros jogos do Paulistão, a equipe do interior paulista somou três empates, com São Paulo, Portuguesa e Guarani. Assim, a equipe ocupa a lanterna do Grupo C, atrás de São Bento, Corinthians e Ferroviária. (Com Gazeta Esportiva)

Ituano x Palmeiras vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

serviço de pay-per-view Paulistão Play: serviço de streaming



serviço de streaming Paulistão: canal do Youtube

Campeonato Paulista 2023 - Ituano x Palmeiras

Escalação provável

Ituano

Jefferson Paulino; Iury, Frazan, Bernardo Schappo e Mário Sérgio; Rafael Pereira, Lucas Siqueira e Eduardo Person; Yago, Paulo Victor e José Aldo.

Palmeiras

Weverton (Marcelo Lomba); Mayke (Garcia), Luan, Kuscevic e Vanderlan; Jailson (Gabriel Menino), Atuesta e Bruno Tabata; Breno Lopes, López e Navarro.

Quando será Ituano x Palmeiras

Hoje, quarta, 25 de janeiro (21/01), às 19h30min

Onde será Ituano x Palmeiras

Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, em Itu (SP)

