Grêmio x Brasil de Pelotas ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Brasil de Pelotas se enfrentam hoje, quarta, 25 de janeiro (25/01), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e pelo site GE Globo. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Para o confronto desta quarta-feira, a equipe de Renato Portaluppi poderá contar com o meio-campista Cristaldo, reforço recém-inscrito do BID. Outra novidade é o retorno do paraguaio Villasanti, que deve ganhar uma vaga no time titular.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o duelo contra o Grêmio, o Brasil de Pelotas tem o desfalque do volante Amaral, fora da partida por lesão. Em comparação com o time da estreia, a única mudança deve ser a entrada de Luis Felipe no lugar de Guilherme Nunes. (Com Gazeta Esportiva)

Grêmio x Brasil de Pelotas ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



serviço de pay-per-view Ge.globo: site

Campeonato Gaúcho 2023 - Grêmio x Brasil de Pelotas

Escalação provável

Grêmio

Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Campaz (Cristaldo), Bitello e Ferreira; Luis Suárez.

Brasil de Pelotas

Marcelo Pitol; Luiz Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas e Rennan Siqueira; Chicão, Germano (Afonso) e Luis Felipe (Guilherme Nunes); Rone, Rafael Pernão e Da Silva.

Quando será Grêmio x Brasil de Pelotas

Hoje, quarta, 25 de janeiro (21/01), às 21h30min

Onde será Grêmio x Brasil de Pelotas

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Tags