Ceará x Pacajus ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Pacajus se enfrentam hoje, quarta, 25 de janeiro (25/01), pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2023. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Para o confronto, o Cearácontará pela primeira vez com a presença do técnico Gustavo Morínigoà beira do campo. O comandante renovou o visto de trabalho e foi regularizado no BID da CBF na última segunda-feira, 23, e está apto para estrear. Dessa maneira, Diosnel Burgos, que dirigiu o time nos dois primeiros jogos da temporada, volta a função de auxiliar técnico.



No ataque, as peças da engrenagem parecem estar se encaixando. A dupla Vina e Janderson incomodaram a defesa do Tubarão no primeiro tempo da partida. O meia-atacante Chay, que estreou com a camisa alvinegra naquele jogo, também entrou bem na partida. Entretanto, diferente do duelo contra o Guarani, o sistema ofensivo do Vovô não teve eficiência.

Em contrapartida, o setor defensivo do Ceará teve severos problemas expostos. A dupla de zaga inicial, Tiago Pagnussat e Luiz Otávio (que posteriormente foi substituído por David Ricardo), não conseguiu acompanhar o ritmo do ataque do Ferroviário. (Com Gazeta Esportiva)

Ceará x Pacajus ao vivo: onde assistir à transmissão

Nosso Futebol: serviço de pay-per-view



Campeonato Cearense 2023 - Ceará x Pacajus

Escalação provável

Ceará

4-4-2: Richard; Buiú, David Ricardo, Tiago Pagnussat e Danilo Barcelos; Caíque Gonçalves, Richardson, Jean Carlos e Vina; Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

Pacajus

4-3-3: Lupita; Ray, Jefferson, Ramon e Guto; Bruno Ocara, Edson Reis e Bruninho; Índio Potiguar, Jair Pitbull e André Cassaco. Técnico: Cleiton Cearense.

Quando será Ceará x Pacajus

Hoje, quarta, 25 de janeiro (21/01), às 20 horas

Onde será Ceará x Pacajus

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

