Portuguesa-RJ x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Carioca 2023 entre Portuguesa-RJ e Vasco será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Portuguesa-RJ e Vasco se enfrentam hoje, quarta, 25 de janeiro (25/01), pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h10min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Band e no canal de TV fechada Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Cruzmaltino estreará sua equipe principal diante da Portuguesa, em busca da primeira vitória na competição. O objetivo agora é buscar a recuperação na tabela e deixar a incômoda nona colocação. Com apenas dois pontos, o Vasco tem um gol marcado e outro sofrido na competição.

Com um jogo e um ponto a mais, a Portuguesa está um posto acima na tabela de classificação. A equipe de Felipe Surian foi goleada pelo Flamengo por 4 a 1 na estreia do Carioca, venceu o Boavista por 1 a 0 na segunda rodada e vem de derrota pelo mesmo placar para o Bangu. (Com Gazeta Esportiva)

Portuguesa-RJ x Vasco vivo: onde assistir à transmissão

Band: na TV aberta

na TV aberta Bandsports: serviço de TV fechada



Campeonato Carioca 2023 - Portuguesa-RJ x Vasco

Escalação provável

Portuguesa-RJ

João Lopes, Watson, Gerson, Fredson e Yuri; Charles, Vinicius Kiss, Anderson Rosa e João Paulo; Jean Carlo e Edson Cariús.

Vasco

Ivan, Puma, Miranda (Robson), Léo e Piton; Zé Gabriel, Jair, e Nenê; Gabriel Pec, Pedro Raul e Figueiredo.

Quando será Portuguesa-RJ x Vasco

Hoje, quarta, 25 de janeiro (21/01), às 21h10min

Onde será Portuguesa-RJ x Vasco

Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

