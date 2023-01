Avenida x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Avenida e Internacional se enfrentam hoje, quarta, 25 de janeiro (25/01), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Na escalação, o técnico Mano Menezes deve contar com Rodrigo Moledo, que foi preservado nos últimos treinamentos. Já o goleiro John, recém-contratado pelo Colorado, não deve aparecer em campo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo lado do Avenida, o time também iniciou o ano com uma igualdade. Fora de casa, encerrou a partida zerada com o Novo Hamburgo, placar que fez o time figurar na oitava posição, com uma unidade.

A tendência é que o treinador Márcio Nunes não realize grandes mudanças na equipe. O comandante deve repetir a mesma base do time para o compromisso da vez. (Com Gazeta Esportiva)

Avenida x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Campeonato Gaúcho 2023 - Avenida x Internacional

Escalação provável

Avenida

Rodolfo; Lucas Lopes, Micael, Marcão e Cesar Nunes; Jhonatan, Rafael Carrilho e Guilherme Garre; Wesley Pionteck, PH e Carlos Henrique.

Internacional

Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo (Igor Gomes) e Renê; Johnny e De Pena; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

Quando será Avenida x Internacional

Hoje, quarta, 25 de janeiro (21/01), às 19 horas

Onde será Avenida x Internacional

Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS)

Tags