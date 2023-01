Patrocinense x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Mineiro 2023 entre Patrocinense e Cruzeiro será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Patrocinense e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01), pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio (MG), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O atual campeão da Série B chega para o duelo com alguns desfalques. Por lesão, Fernando Henrique está afastado e passará por cirurgia no joelho. O volante ex-Grêmio foi um dos reforços apresentados nessa pré-temporada pelo Cruzeiro. O atacante Stênio e o lateral Kaiki também não estarão à disposição de Pezzolano por estarem servindo a Seleção Brasileira Sub-20.

Enquanto isso, a Patrocinense não possui desfalques e vai com força máxima para tentar surpreender o Cruzeiro dentro de seus domínios. (Com Gazeta Esportiva)

Patrocinense x Cruzeiro vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-views



Campeonato Mineiro 2023 - Patrocinense x Cruzeiro

Escalação provável

Patrocinense

Adilson; Emerson, Alan, Léo Alves e Rafael Furlan; Sabino, Lucas Hulk e Daniel Costa; Gleisinho, Cristiano e Léo Santos.

Cruzeiro

Rafael Cabral; Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Wesley Gasolina e Matheus Cipriano; Neto Moura, Wallison e Matheus Vital; Nikão, Bruno Rodrigues e Wesley.

Quando será Patrocinense x Cruzeiro

Hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01), às 19 horas

Onde será Patrocinense x Cruzeiro

Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio (MG)

