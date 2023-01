Caxias do Sul x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Gaúcho 2023 entre Caxias do Sul e Grêmio será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Caxias do Sul e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Globo, no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

A maior dúvida que o treinador terá na escalação é sobre Diego Souza. O jogador não participou do treino da última quarta-feira e ficou de fora no dia seguinte por conta de uma virose.

O Grêmio contratou dez novos jogadores para o elenco e o zagueiro Kannemann falou sobre a adaptação deles. Segundo o atleta, a equipe está em bom caminho e o entrosamento será criado no dia a dia de trabalho.

O Caxias, por sua vez, sonha em fazer uma melhor campanha do que no ano passado, quando terminou em quinto lugar e não avançou aos mata-matas. Apenas os quatro primeiros avançam de fase. (Com Gazeta Esportiva)

Caxias do Sul x Grêmio vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

na TV aberta SporTV: serviço de TV fechada

serviço de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-views



Campeonato Gaúcho 2023 - Caxias do Sul x Grêmio

Escalação provável

Caxias do Sul

Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Moacir, Marciel e Peninha; Bustamante, Jean Dias e Eron.

Grêmio

Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Bitello e Pepê; Campaz, Suarez e Ferreira.

Quando será Caxias do Sul x Grêmio

Hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01), às 16h30min

Onde será Caxias do Sul x Grêmio

Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

