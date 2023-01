Inter de Limeira x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Inter de Limeira e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01), pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no Paulistão via Youtube e streaming. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Para o duelo contra a Inter, Lázaro indicou que realizará um rodízio pontual de jogadores. Maycon ficará de fora para controle de carga, e a tendência é que outros nomes, como Fagner e/ou Fábio Santos e Balbuena, ganhem descanso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, Matheus Bidu, que fez sua estreia no final do jogo de quarta, pode começar entre os titulares. Romero também reestreou e pode ganhar nova chance. A dúvida é se o treinador manterá o ataque com Adson, Guedes e Yuri, que funcionou muito bem.

Além de Maycon, outros quatro desfalques são certos para o compromisso: Fausto Vera, tratando um trauma no pé; Paulinho, na parte final do seu cronograma físico; Gustavo Silva, em recuperação de cirurgia; e Ruan Oliveira.

Do outro lado, a Inter de Limeira soma também três pontos e vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Mirassol. O autor do gol foi Jonathas, que teve passagem discreta pelo Timão em 2018.

No momento, a Inter é a lanterna do grupo A com três pontos (o Red Bull Bragantino é o líder, com quatro), e o Corinthians é o segundo da chave C, também com três pontos (o São Bento é o líder, com quatro). (Com Gazeta Esportiva)

Inter de Limeira x Corinthians vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-views

serviço de pay-per-views Paulistão: serviço de streaming e canal do Youtube

Campeonato Paulista 2023 - Inter de Limeira x Corinthians

Escalação provável

Inter de Limeira

Léo Vieira; Léo Duarte, Leandro Silva, Douglas, Zé Mário; Claudinei, Uillian Correia, Matheus Oliveira; Everton Brito, Jonathas e Iago Teles. Técnico: Pintado.

Corinthians

Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos (Matheus Bidu); Cantillo, Du Queiroz, Giuliano (Renato Augusto) e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Quando será Inter de Limeira x Corinthians

Hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01), às 18 horas e 30 minutos

Onde será Inter de Limeira x Corinthians

Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP)



Tags