Atlético-MG x Caldense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Caldense se enfrentam hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01), pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Globo, no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Atlético-MG tem como objetivo manter a hegemonia no Campeonato Mineiro e conquistar o tetracampeonato do torneio. A última vez que a equipe não se sagrou campeã foi em 2019. Apesar de ter conquistado o Estadual, em 2022, o time não conseguiu manter o ritmo no restante da temporada e terminou o ano sem levantar mais nenhuma taça.

Do outro lado, a Caldense quer repetir o feito da edição passada do Campeonato Mineiro, em que a equipe chegou às semifinais da competição. O clube está no Grupo B, juntamente com América-MG, Patrocinense e Democrata. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Caldense vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

na TV aberta SporTV: serviço de TV fechada



serviço de TV fechada Premiere: serviço de streaming

Campeonato Mineiro 2023 - Atlético-MG x Caldense

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Rubens, Jemerson, Bruno Fuchs e Léo Simoni; Allan e Edenílson; Ademir e Pedrinho; Eduardo Vargas e Hulk.

Caldense

Fábio Szymonek; João Victor, Lula, Guilherme Martins e Pedro Rosa; André Castro; Erivelton e Aruá; Brown, Giovane Itinga e Mayco Félix.

Quando será Atlético-MG x Caldense

Hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01), às 16 horas e 30 minutos

Onde será Atlético-MG x Caldense

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

