Fortaleza x Campinense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo da Copa do Nordeste 2023 entre Fortaleza e Campinense será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Fortaleza e Campinense se enfrentam hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01), pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 17h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto SBT e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Assim como nos dois primeiros compromissos da temporada, o time inicial do Fortaleza deve sofrer alterações para o duelo diante dos paraibanos. Uma das mudanças pode se dar por questões físicas, já que o zagueiro Emanuel Brítez, titular contra o Caucaia no meio da semana, foi substituído após uma pancada no quadríceps direito e é dúvida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Campinense tem apenas um desfalque confirmado para este sábado. O meia Tarcísio está lesionado e não entrará em campo contra o Fortaleza. Por outro lado, os atacantes Ceará, que foi regularizado no BID, e Daniel Passira, recuperado de lesão, são opções para Leston Júnior.

Fortaleza x Campinense vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta



na TV aberta Nosso Futebol: serviço de pay-per-view

Copa do Nordeste 2023 - Fortaleza x Campinense

Escalação provável

Fortaleza

3-4-3: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto e Titi (Ceballos); Yago Pikachu, Hércules (Lucas Sasha), Caio Alexandre (Zé Welison) e Lucas Esteves (Bruno Pacheco); Romarinho, Pedro Rocha e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Campinense

4-3-3: Otávio Passos; Railan, Anderson Alagoano, Willian e Weslley; Rogério, Guilherme Escuro e Diego Viana; Felipe Araújo (Ceará), Willian Anicete (Daniel Passira) e Cesinha. Técnico: Leston Júnior.

Quando será Fortaleza x Campinense

Hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01), às 17 horas e 30 minutos

Onde será Fortaleza x Campinense

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Tags