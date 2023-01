Flamengo x Nova Iguaçu ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01), pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Band e no canal de TV fechada Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Em início de trabalho à frente do Flamengo, o treinador prioriza os compromissos mais importantes neste começo de 2023: a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes da Fifa e a Recopa Sul-Americana. Desta forma, utiliza os jogos do Estadual para ajustar o time e ver na prática os conceitos que implementa no dia a dia. Com foco no Palmeiras, Vítor Pereira, inclusive, deve adaptar o planejamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time da Baixada Fluminense, por sua vez, ainda não venceu no Carioca. O Nova Iguaçu estreou, em casa, com empate sem gols com o Volta Redonda e perdeu para o Fluminense na última rodada. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Nova Iguaçu vivo: onde assistir à transmissão

Band: na TV aberta

na TV aberta Bandsports: serviço de TV fechada



Campeonato Carioca 2023 - Flamengo x Nova Iguaçu

Escalação provável

Flamengo

Santos; Varela (Matheuzinho), David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Erick Pulgar), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta (Marinho); Gabigol e Pedro (Everton Cebolinha).

Nova Iguaçu

Anderson Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro e Gilson; Igor Fraga, Gustavo Nicola, Andrey Dias, Ícaro e Ronaldinho; Nathan Palafoz.

Quando será Flamengo x Nova Iguaçu

Hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01), às 16 horas

Onde será Flamengo x Nova Iguaçu

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Tags