Campeonatos estaduais: quando começam? Veja datas e onde assistir

Como de costume, o futebol brasileiro inicia o ano com os campeonatos estaduais e a grande maioria das competições inicia neste mês, com exceção de estados como Rondônia e Acre, que só começam em fevereiro e março, respectivamente.



Veja abaixo um resumo de datas e onde assistir ao vivo os campeonatos estaduais mais tradicionais e uma lista completa de todas as competições pelo Brasil.

Campeonato Estadual Cearense 2023

O Campeonato Cearense 2023 estreia no dia 14 de janeiro com 2 partidas dos finalistas da última edição. O atual campeão Fortaleza enfrenta o Iguatu, enquanto o vice-campeão Caucaia joga contra o Maracanã. Os dois jogos começam às 16 horas (horário de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A competição será transmitida pela TV Cidade, afiliada da Record no Ceará, com direito a transmissão de três jogos por semana, sendo um na quarta-feira à noite, um na tarde de sábado e outro na tarde de domingo. Além disso, haverá retransmissão pela FCF TV, no YouTube.

Campeonato Estadual Carioca 2023

O Campeonato Carioca 2023 começa no dia 12 de janeiro, com partida entre Flamengo e Audax, às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília). A final do torneio já está marcada para o dia 9 de abril.

Os jogos serão transmitidos na TV aberta pela emissora Band.

Campeonato Estadual Paulista 2023

O Campeonato Paulista 2023 começa no dia 14 de janeiro com 5 partidas. A final acontece com jogos de ida e volta, marcados para os dias 2 e 9 de abril.

As partidas serão transmitidas na Record, na TV aberta.

Campeonato Estadual Mineiro 2023

O Campeonato Mineiro 2023 estreia no dia 21 de janeiro com partidas do tricampeão Atlético-MG contra a Caldense, e do Cruzeiro contra o Patrocinense. O América-MG estreia no dia seguinte contra o Pouso Alegre.

A competição será transmitida na TV aberta pela Globo Minas e nos canais por assinatura Premiere e SporTV.

Campeonato Estadual Baiano 2023

O Campeonato Baiano 2023 começa no dia 10 de janeiro com partida entre o Itabuna e o Jacobinenseàs 21h30. O Bahia joga no dia seguinte contra o Juazeirense às 19h15. O Vitória enfrenta o Bahia de Feira no dia 12.

O torneiro será transmitido pela TVE tanto na TV aberta quanto no Youtube.

Campeonato Estadual Pernambucano 2023

O Campeonato Pernambucano 2023 começou no dia 7 de janeiro com partida do atual campeão Náutico contra o Central, que terminou na vitória do Central por 2 a 1. O Sport jogaria no dia seguinte contra Íbis mas teve sua partida adiada por problemas no gramado.

Os jogos são transmitidos pela Rede Globo na TV aberta, na plataforma de pay-per-view DAZN e no canal da Federação Pernambucana de Futebol no YouTube.

Campeonato Estadual Gaúcho 2023

O Campeonato Gaúcho 2023 começa no dia 21 de janeiro com partida entre Internacional e Juventude no Beira-Rio. No dia seguinte, o atual pentacampeão Grêmio enfrenta o Caxias no Centenário.

A competição será transmitida por emissoras do grupo Globo, na TV aberta pela RBS TV e nos canais por assinatura SporTV e Premiere.

Veja lista completa de quando começam os campeonatos estaduais:

Acreano: 25/03



Alagoano: 11/01



Amapaense: previsão de iniciar em maio



Amazonense: 28/01



Baiano: 10/01



Brasiliense: 28/01



Capixaba: 21/01



Carioca: 12/01



Catarinense: 14/01



Cearense: 15/01



Gaúcho: 21/01



Goiano: 11/01



Maranhense: 11/01



Mato-grossense: 21/01



Mineiro: 21/01



Paraense: 21/01



Paraibano: 7/1



Paranaense: 14/01



Paulista: 14/01



Pernambucano: 7/01



Piauiense: 7/01



Potiguar: 10/01



Rondoniense: 25/02



Roraimense: previsão de iniciar em março



Sergipano: 14/01



Sul-mato-grossense: previsão de iniciar no dia 29 de janeiro



Tocantinense: 28/01

Sobre o assunto Brasil terá quatro árbitras na Copa do Mundo feminina

CBF repudia uso da camisa da seleção brasileira em atos terroristas em Brasília

Avenida em frente ao estádio do Vasco terá nome de Roberto Dinamite

Tags