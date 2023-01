CBF repudia uso da camisa da seleção brasileira em atos terroristas em Brasília

Entidade máxima do futebol nacional destaca que é "apartidária e democrática" e diz que uniforme da equipe deve servir para "unir e não para separar os brasileiros"

Nesta segunda-feira, 9, um dia após os atentados contra os três poderes em Brasília, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou em seu Twitter uma nota repudiando a utilização da camisa da Seleção Brasileira por parte dos terroristas.

"A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país", diz o início do texto.

"A CBF é uma entidade apartidária e democrática", continua. Além disso, a entidade reforçou a importância da camisa para "unir e não para separar os brasileiros".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos últimos anos, a camiseta da seleção brasileira foi tomada como um símbolo de manifestações bolsonaristas e antidemocráticas. Na tarde do último domingo, 8, este cenário tomou uma nova dimensão quando membros destes movimentos invadiram e depredaram os prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país.



A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. pic.twitter.com/8JUuKRH64R — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 9, 2023

Tags