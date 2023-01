Avenida em frente ao estádio do Vasco terá nome de Roberto Dinamite

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite estará imortalizado nos arredores do estádio do clube. Neste domingo, 8, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou que o craque será o nome de uma rua próximo a São Januário.

"O trecho da Avenida General Américo de Moura em frente ao Estádio de São Januário (entre as ruas Ricardo Machado e Dom Carlos) vai passar a se chamar Avenida Roberto Dinamite. O decreto será publicado na próxima terça-feira no Diário Oficial", publicou Paes nas redes sociais.

Dinamite faleceu aos 68 anos por complicações causadas por um câncer no intestino. Ele é considerado o maior jogador da história do Vasco.

Recentemente, a prefeitura do Rio de Janeiro também fez um decreto homenageando o Rei Pelé, que deu nome à antiga Radial Oeste nas imediações do Maracanã.

