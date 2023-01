Brasil terá quatro árbitras na Copa do Mundo feminina

Repórter do caderno de Esportes

Edina Alves, Neuza Back, Leila Moreira da Cruz (DF) e Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP) estão na lista de profissionais que devem arbitrar nos duelos do Mundial

A Fifa divulgou nesta segunda-feira, 9, a lista da arbitragem escalada para a Copa do Mundo feminina 2023, que será realizada entre julho e agosto. Quatro brasileiras estão na lista de profissionais que devem arbitrar nos duelos que ocorrerão na Austrália e na Nova Zelândia. São elas: Edina Alves, Neuza Back, Leila Moreira da Cruz (DF) e Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP).

Edina Alves foi convocada para a competição como árbitra principal. Neuza Back e Leila Moreira serão assistentes de campo e Daiane ficará encarregada da arbitragem de vídeo.

Ao todo, foram convocadas 33 árbitras e 55 assistentes de campo, todas mulheres. No VAR, serão 13 homens e seis mulheres. Será a primeira vez que mulheres participarão do comando da arbitragem de vídeo no Mundial.

