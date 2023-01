Campeonato Paulista 2023 ao vivo: onde assistir aos jogos e mais

O Campeonato Paulista 2023 começa no dia 14 de janeiro com 5 partidas; veja onde assistir ao vivo aos jogos, grupos e calendário da competição

O Campeonato Paulista 2023 começa no dia 14 de janeiro com 5 partidas. A final acontece com jogos de ida e volta, marcados para os dias 2 e 9 de abril.

A competição acontece em turno único, em que 16 times são divididos em 4 chaves e enfrentam apenas equipes de outros grupos. Os dois melhores de cada grupo vão para as quartas de final, enquanto os dois piores são rebaixados.

Veja onde assistir ao vivo, grupos e calendário da competição:

Campeonato Paulista 2023: onde assistir ao vivo

Record - canal de TV aberto

Campeonato Paulista 2023: datas

Fase de grupos (12 rodadas): 14 de janeiro a 5 de março

Quartas de final (jogo único): 11 e 12 de março

Semifinais (jogo único): 18 e 19 de março

Final (ida e volta): 2 a 9 de abril

Campeonato Paulista 2023: grupos

Grupo A:

Botafogo-SP

Bragantino

Inter de Limeira

Santos

Grupo B:

Água Santa

Guarani

Mirassol

São Paulo

Grupo C:

Corinthians

Ferroviária

Ituano

São Bento

Grupo D:

Palmeiras

Portuguesa

Santo André

São Bernardo

Campeonato Paulista 2023: tabela da 1ª rodada



14/01 - Inter de Limeira x São Bernardo - 11h

14/01 - Portuguesa x Botafogo SP - 15h30

14/01 - Santo André x Guarani - 16h

14/01 - Palmeiras x São Bento - 18h30

14/01 - Santos x Mirassol - 20h30

15/01 - Água Benta x Ferroviária - 11h

15/01 - Bragantino x Corinthians - 16h

15/01 - São Paulo x Ituano - 18h30

