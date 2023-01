Campeonato Carioca 2023 ao vivo: onde assistir aos jogos e mais

O Campeonato Carioca 2023 começa no dia 12 de janeiro com partida adiantada entre Flamengo e Audax; veja onde assistir ao vivo aos jogos, datas e times

O Campeonato Carioca 2023 começa no dia 12 de janeiro, com partida entre Flamengo e Audax, às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília). A final do torneio já está marcada para o dia 9 de abril.

A competição inicia com 11 rodadas no formato de pontos corridos para a Taça Guanabara em que todos os times disputam entre si.

Após essa fase, os quatro primeiros colocados, incluindo o campeão da Taça Guanabara, vão para as semifinais. Os dois vencedores disputarão a final.

Campeonato Carioca 2023: onde assistir ao vivo

Band - canal de TV aberto

Campeonato Carioca 2023: datas

Taça Guanabara (11 rodadas): 12 de janeiro a 12 de março

(11 rodadas): 12 de janeiro a 12 de março Semifinais (ida e volta): 15 a 26 de março

(ida e volta): 15 a 26 de março Final (ida e volta): 2 e 9 de abril

Campeonato Carioca 2023: times

Botafogo

Flamengo

Fluminense

Vasco

Audax

Bangu

Boavista

Madureira

Nova Iguaçu

Portuguesa

Resende

Volta Redonda

Campeonato Carioca 2023: tabela da 1ª rodada



Flamengo x Audax: 12 de janeiro, quinta-feira, às 21h30min



Nova Iguaçu x Volta Redonda: 14 de janeiro, sábado, às 16h



Vasco da Gama x Madureira: 14 de janeiro, sábado, 18h



Boavista x Bangu: 15 de janeiro, domingo, 15h30min



Botafogo x Audax: 15 de janeiro, domingo, 16h

Flamengo x Portuguesa: 15 de janeiro, domingo, 18h

