Roberto Dinamite: morre o maior ídolo do Vasco, aos 68 anos

Roberto Dinamite, ex-jogador do Vasco e da seleção brasileira, morreu neste domingo, 8, aos 68 anos de idade. O maior ídolo da história do time carioca lutava contra um câncer no intestino desde 2021.

O jogador nasceu em 13 de abril de 1954, na Baixada Fluminense. No Vasco, ganhou o apelido que carregaria pelo resto da carreira após marcar um gol contra o Internacional, em 1971, quando tinha 17 anos.

No clube, Dinamite conquistou um Campeonato Brasileiro, em 1974, e cinco Campeonatos Cariocas, em 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992. Além disso, Roberto jogou pelo Barcelona, Portuguesa e Campo Grande. O jogador também jogou pela seleção brasileira, marcando 26 gols com a camisa da Canarinho.

Roberto Dinamite #MaiorDeTodos: Vasco lamentou morte do ídolo

O Vasco lamentou a partida do ídolo em uma postagem nas redes sociais. "É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz", disse a postagem do clube.

Clubes prestam homenagens a Roberto Dinamite

Apesar de ser ídolo do Vasco, Roberto Dinamite é reconhecido como um grande artilheiro da história do futebol brasileiro. Por isso, clubes como Corinthians, Botafogo e Fluminense também prestaram homenagens ao jogador. Em postagem no Twitter, o Santos compartilhou uma foto de Roberto com Pelé.

A Prefeitura do Rio de Janeiro e o prefeito Eduardo Paz foram outros que lamentaram a morte de Dinamite. O jogador foi lembrado ainda pela escola de samba Mocidade Independente, a qual tinha seu carinho e torcida.

Morte de Dinamite: Vasco oferece estádio para velório

O clube Vasco da Gama ofereceu à família de Roberto Dinamite o estádio São Januário, no Rio de Janeiro, para a realização do velório. A estrutura permitiria que torcedores também se despedissem do ídolo. Ainda não há informação se os parentes do jogador aceitaram a proposta.

Roberto Dinamite passou últimos dias com família

Mesmo durante o tratamento do câncer, Roberto Dinamite não deixou de postar nas redes sociais. A maior parte das fotos eram da família. Roberto deixa quatro filhos, dois netos e a esposa, Liliane.

O ídolo compartilhava frequentemente o amor da neta, Valentina, pelo Vasco, mostrando quando assistiam aos jogos do clube juntos.

Última postagem de Roberto Dinamite lamenta a morte de Pelé

A última postagem de Roberto Dinamite no Instagram homenageava e lamentava a morte de Pelé, falecido em 29 de dezembro. "Tenho muito orgulho de ter conhecido você e vestido a mesma camisa 10 que você imortalizou com tanta maestria", disse Dinamite ao Rei em legenda de foto dos dois juntos.

Nas redes sociais, torcedores apaixonados pelo futebol brasileiro lamentam a partida dos dois ídolos em um curto intervalo de tempo.

