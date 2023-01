Roberto Dinamite fez Zico vestir a camisa do Vasco; relembre

Por Roberto Dinamite, Zico jogou com a camisa 9 do Vasco. Momento era tido como improvável devido à rivalidade entre o Flamengo e o cruzmaltino; relembre

Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama falecido neste domingo, 8, é lembrado pelo desempenho como artilheiro, mas também pela amizade com Zico, que rendeu um momento inusitado. Dinamite conseguiu fazer com que Zico, jogador admirado do Flamengo, vestisse a camisa do Vasco por um dia.

O ano era 1993 e o Maracanã estava lotado de milhares de vascaínos para assistir a um amistoso entre Vasco e La Coruña, da Espanha. Esse também foi o jogo de despedida de Roberto dos gramados.

Para acompanhar o amigo, Zico jogou com a camisa 9 do Vasco. O momento era tido como improvável devido a rivalidade do time de Zico, o Flamengo, com o Vasco.

O Vasco ganhou de 2 a 0 do La Coruña. Zico jogou o primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Já Dinamite ficou em campo até os 33 minutos do segundo tempo. No fim do jogo, Roberto Dinamite fez uma volta olímpica no estádio para se despedir dos torcedores.



Zico e Roberto Dinamite continuaram amigos

O ídolo do Flamengo chegou a visitar Dinamite durante o período de quimioterapia. "Obrigado amigo por trazer sua força e seu carinho nesse momento que estou em tratamento, amizade eterna !!!", agradeceu Roberto.

E há exatos 10 dias, no último dia 29 de dezembro, o ex-jogador Zico mandou a última mensagem pública a Dinamite. Foi após a realização do anual jogo beneficente que promove, no Maracanã, onde o ídolo do Flamengo também comentava a situação de Pelé, antes de sua morte.

"Dinamite, amigo do coração, do peito" Zico

A última mensagem pública de Zico a Roberto Dinamite

"[Um tributo] a ele e gostaria de lembrar também do meu amigo Roberto Dinamite, que foi um dos que marcou o início desse Jogo das Estrelas, quando fizemos lá no Centro de Futebol. Então, aos dois. Vivem momentos parecidos, de muita dificuldade, em que é preciso ser muito guerreiro, como eles sempre foram na carreira deles, para poder superar esse momento", disse na ocasião Zico ao SporTV.

"Rei, o Brasil e o mundo inteiro estão torcendo por você, para que você consiga voltar ao convívio de todos seus familiares, na sua casa. E, ao Dinamite, amigo do coração, do peito, começamos juntos, a mesma coisa. Estamos aqui sempre na torcida, estive falando com seu filho e Deus está no controle", completou.

Roberto Dinamite morreu aos 68 anos



Roberto Dinamite, ex-jogador do Vasco e da seleção brasileira, morreu neste domingo, 8, aos 68 anos de idade. O maior ídolo da história do time carioca lutava contra um câncer no intestino desde 2021.

O jogador nasceu em 13 de abril de 1954, na Baixada Fluminense. No Vasco, ganhou o apelido que carregaria pelo resto da carreira após marcar um gol contra o Internacional, em 1971, quando tinha 17 anos.

No clube, Dinamite conquistou um Campeonato Brasileiro, em 1974, e cinco Campeonatos Cariocas, em 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992. Além disso, Roberto jogou pelo Barcelona, Portuguesa e Campo Grande. O jogador também jogou pela seleção brasileira, marcando 26 gols com a camisa da Canarinho.

Clubes prestam homenagens a Roberto Dinamite

Apesar de ser ídolo do Vasco, Roberto Dinamite é reconhecido como um grande artilheiro da história do futebol brasileiro. Por isso, clubes como Corinthians, Botafogo e Fluminense também prestaram homenagens ao jogador. Em postagem no Twitter, o Santos compartilhou uma foto de Roberto com Pelé.

A Prefeitura do Rio de Janeiro e o prefeito Eduardo Paz foram outros que lamentaram a morte de Dinamite. O jogador foi lembrado ainda pela escola de samba Mocidade Independente, a qual tinha seu carinho e torcida.

Última postagem de Roberto Dinamite lamenta a morte de Pelé

A última postagem de Roberto Dinamite no Instagram homenageava e lamentava a morte de Pelé, falecido em 29 de dezembro. "Tenho muito orgulho de ter conhecido você e vestido a mesma camisa 10 que você imortalizou com tanta maestria", disse Dinamite ao Rei em legenda de foto dos dois juntos.

Nas redes sociais, torcedores apaixonados pelo futebol brasileiro lamentam a partida dos dois ídolos em um curto intervalo de tempo.

