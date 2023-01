Camisas 10: Zico enviou última mensagem a Dinamite há 10 dias

Zico enviou mensagem de apoio a Roberto Dinamite após jogo beneficente no Maracanã, no dia 29. Ídolo da torcida do Vasco morreu neste domingo, 8

Roberto Dinamite pelo Vasco e Zico pelo Flamengo protagonizaram embates memoráveis nos anos 80. Apesar da rivalidade entre os clubes, os dois camisas 10 eram amigos. Neste domingo, 8, o ídolo vascaíno morreu.

E há exatos 10 dias, no último dia 29 de dezembro, o ex-jogador Zico mandou a última mensagem pública a Dinamite. Foi após a realização do anual jogo beneficente que promove, no Maracanã, onde o ídolo do Flamengo também comentava a situação de Pelé, antes de sua morte.

"Dinamite, amigo do coração, do peito" Zico

A última mensagem pública de Zico a Roberto Dinamite

"[Um tributo] a ele e gostaria de lembrar também do meu amigo Roberto Dinamite, que foi um dos que marcou o início desse Jogo das Estrelas, quando fizemos lá no Centro de Futebol. Então, aos dois. Vivem momentos parecidos, de muita dificuldade, em que é preciso ser muito guerreiro, como eles sempre foram na carreira deles, para poder superar esse momento", disse na ocasião Zico ao SporTV.

"Rei, o Brasil e o mundo inteiro estão torcendo por você, para que você consiga voltar ao convívio de todos seus familiares, na sua casa. E, ao Dinamite, amigo do coração, do peito, começamos juntos, a mesma coisa. Estamos aqui sempre na torcida, estive falando com seu filho e Deus está no controle", completou.

Roberto Dinamite morreu aos 68 anos



Roberto Dinamite, ex-jogador do Vasco e da seleção brasileira, morreu neste domingo, 8, aos 68 anos de idade. O maior ídolo da história do time carioca lutava contra um câncer no intestino desde 2021.

O jogador nasceu em 13 de abril de 1954, na Baixada Fluminense. No Vasco, ganhou o apelido que carregaria pelo resto da carreira após marcar um gol contra o Internacional, em 1971, quando tinha 17 anos.

No clube, Dinamite conquistou um Campeonato Brasileiro, em 1974, e cinco Campeonatos Cariocas, em 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992. Além disso, Roberto jogou pelo Barcelona, Portuguesa e Campo Grande. O jogador também jogou pela seleção brasileira, marcando 26 gols com a camisa da Canarinho.

Clubes prestam homenagens a Roberto Dinamite

Apesar de ser ídolo do Vasco, Roberto Dinamite é reconhecido como um grande artilheiro da história do futebol brasileiro. Por isso, clubes como Corinthians, Botafogo e Fluminense também prestaram homenagens ao jogador. Em postagem no Twitter, o Santos compartilhou uma foto de Roberto com Pelé.

A Prefeitura do Rio de Janeiro e o prefeito Eduardo Paz foram outros que lamentaram a morte de Dinamite. O jogador foi lembrado ainda pela escola de samba Mocidade Independente, a qual tinha seu carinho e torcida.

Última postagem de Roberto Dinamite lamenta a morte de Pelé

A última postagem de Roberto Dinamite no Instagram homenageava e lamentava a morte de Pelé, falecido em 29 de dezembro. "Tenho muito orgulho de ter conhecido você e vestido a mesma camisa 10 que você imortalizou com tanta maestria", disse Dinamite ao Rei em legenda de foto dos dois juntos.

Nas redes sociais, torcedores apaixonados pelo futebol brasileiro lamentam a partida dos dois ídolos em um curto intervalo de tempo.

