Dinamite morreu de câncer de cólon intestinal; entenda doença

Roberto Dinamite, ex-jogador do Vasco e da seleção brasileira, morreu neste domingo, 8, aos 68 anos de idade. O maior ídolo da história do time carioca lutava contra um câncer de cólon intestinal, mesma doença que vitimou Pelé.



O câncer de cólon intestinal é um tipo de câncer ligado a mutações cromossômicas e se manifesta em diferentes regiões do intestino, afetando igualmente homens e mulheres.

A doença, que atinge mais de 40 mil pessoas por ano, tem fatores genéticos familiares e está associada à Doença Inflamatória Intestinal e a hábitos como tabagismo, consumo excessivo de álcool e de carne vermelha.

Segundo o presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Sérgio Pessoa, que é coordenador da campanha nacional Março Azul, a doença normalmente se origina de um pólipo no intestino grosso que se maligniza.

Por isso, o câncer de cólon intestinal tem uma prevenção efetiva e um grande potencial de cura quando diagnosticado em fases iniciais.

A presença da doença pode ser percebida diante de uma mudança de hábito intestinal, que se manifesta através de diarreia ou prisão de ventre sem razão aparente, presença de sangue nas fezes e, em estágios mais avançados, dores abdominais, perda de apetite e emagrecimento.

Roberto Dinamite: diagnóstico do câncer de cólon intestinal

O diagnóstico se dá por meio de colonoscopia ou pela pesquisa do sangue oculto nas fezes. O cirurgião oncológico, Heládio Feitosa explica que “o câncer colorretal tem rastreio na população.

É um dos cânceres que você pode fazer exames no sentido de diagnóstico precoce e prevenção, principalmente a colonoscopia.”

A colonoscopia é indicada a partir dos 45 de idade. Segundo o médico, caso o exame não apresente alterações, ele deve ser repetido somente em dez anos. Caso haja a detecção de pólipos, tumores benignos que podem se tornar cânceres, é necessário fazer a sua retirada.

A partir de um diagnóstico de câncer colorretal, o paciente deve procurar um cirurgião oncologista. O tratamento vai depender do estadiamento, ou seja, do estágio de evolução da doença, e da sua localização (com informações de Bia Freitas).

Roberto Dinamite morreu aos 68 anos de idade

O jogador nasceu em 13 de abril de 1954, na Baixada Fluminense. No Vasco, ganhou o apelido que carregaria pelo resto da carreira após marcar um gol contra o Internacional, em 1971, quando tinha 17 anos.

No clube, Dinamite conquistou um Campeonato Brasileiro, em 1974, e cinco Campeonatos Cariocas, em 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992. Além disso, Roberto jogou pelo Barcelona, Portuguesa e Campo Grande. O jogador também jogou pela seleção brasileira, marcando 26 gols com a camisa da Canarinho.

O Vasco lamentou a partida do ídolo em uma postagem nas redes sociais. "É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz", disse a postagem do clube.

Clubes prestam homenagens a Roberto Dinamite

Apesar de ser ídolo do Vasco, Roberto Dinamite é reconhecido como um grande artilheiro da história do futebol brasileiro. Por isso, clubes como Corinthians, Botafogo e Fluminense também prestaram homenagens ao jogador. Em postagem no Twitter, o Santos compartilhou uma foto de Roberto com Pelé.

A Prefeitura do Rio de Janeiro e o prefeito Eduardo Paz foram outros que lamentaram a morte de Dinamite. O jogador foi lembrado ainda pela escola de samba Mocidade Independente, a qual tinha seu carinho e torcida.

Morte de Dinamite: Vasco oferece estádio para velório

O clube Vasco da Gama ofereceu à família de Roberto Dinamite o estádio São Januário, no Rio de Janeiro, para a realização do velório. A estrutura permitiria que torcedores também se despedissem do ídolo. Ainda não há informação se os parentes do jogador aceitaram a proposta.

Roberto Dinamite passou últimos dias com família

Mesmo durante o tratamento do câncer, Roberto Dinamite não deixou de postar nas redes sociais. A maior parte das fotos eram da família. Roberto deixa quatro filhos, dois netos e a esposa, Liliane.

O ídolo compartilhava frequentemente o amor da neta, Valentina, pelo Vasco, mostrando quando assistiam aos jogos do clube juntos.

Última postagem de Roberto Dinamite lamenta a morte de Pelé

A última postagem de Roberto Dinamite no Instagram homenageava e lamentava a morte de Pelé, falecido em 29 de dezembro. "Tenho muito orgulho de ter conhecido você e vestido a mesma camisa 10 que você imortalizou com tanta maestria", disse Dinamite ao Rei em legenda de foto dos dois juntos.

Nas redes sociais, torcedores apaixonados pelo futebol brasileiro lamentam a partida dos dois ídolos em um curto intervalo de tempo.

