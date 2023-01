Morre Roberto Dinamite: relembre carreira, gols e conquistas

Veja feitos da carreira de Roberto Dinamite como ex-jogador do Vasco, da seleção brasileira, do Barcelona, além da atuação como dirigente e político

Considerado o maior ídolo do Vasco da Gama, Roberto Dinamite morreu neste domingo, 8. O ex-jogador, que tratava desde 2021 um tumor no intestino, é lembrado por grandes feitos com a camisa do cruzmaltino. Veja abaixo algumas das conquistas do atacante.

Roberto Dinamite nas categorias de base

Roberto Dinamite, cujo nome completo é Carlos Roberto de Oliveira, começou a atuar com futebol aos 12 anos. A carreira foi iniciada no Esporte Clube São Bento, em 1966, e três anos depois convidado para o Vasco da Gama.

No Gigante da Colina, Roberto passou pelas equipes juvenis com destaque: em 1970 foi artilheiro do Campeonato Carioca das categorias de base, com dez gols.

No ano seguinte repetiu o feito, com 13 bolas na rede, e foi chamado pelo técnico Mário Travaglini para atuar na equipe principal. Dinamite estreou no Brasileirão em novembro de 1971, aos 17 anos, contra o Bahia.

Começo da carreira profissional de Roberto Dinamite

Se destacando nos treinos, ele foi escalado para outra partida, contra o Atlético-MG. Na véspera, o períodico Jornal dos Sports deu a notícia com o título "Vasco escala garoto-dinamite", apelido que havia sido cunhado ainda nas categorias de base e acompanharia Roberto por toda a vida.

Apesar da expectativa, o atacante não brilhou no jogo contra o Galo, e foi substituído. O retorno viria na partida seguinte: entrando em campo no segundo tempo, driblou quatro jogadores do Inter e acertou seu primeiro gol no futebol profissional.

Gols de Roberto Dinamite: maior artilheiro incontáveis vezes

Deste jogo em diante, a carreira de Roberto no Vasco só avançou. Até hoje, 30 anos após sua aposentadoria, o ex-atacante mantém uma série de títulos de melhor artilheiro.

O primeiro é no próprio cruzmaltino. São 708 gols com a camisa do Vasco, mais que qualquer outro jogador. Também é dele a marca de mais redes balançadas em São Januário: 184 vezes. E o que mais vestiu o uniforme alvinegro, jogando 1.110 partidas.

Contra os rivais históricos, mais números. Maior "carrasco" carioca, Roberto Dinamite teve 25 gols contra o Botafogo, 27 no Flamengo e 36 em cima do Fluminense.

Falando em Carioca, Roberto Dinamite é o maior artilheiro do campeonato estadual até hoje, com 279 gols. Também foi o que mais marcou em 1978, 1981 e 1985, e venceu a competição cinco vezes: 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992.

No Brasileirão, Roberto Dinamite tem o mesmo título: com 190 gols, é o maior artilheiro do nacional. Nas edições de 1974 - quando conquistou o primeiro Campeonato Brasileiro do Vasco - e 1984, com 16 acertos em cada, foi o jogador a mais marcar na competição.

Em competições internacionais também há destaques. Roberto Dinamite disputou as Copas do Mundo de 1978 e 1982 pela seleção brasileira. Na primeira, foi o artilheiro da equipe, com três gols, feito que repetiu, com o mesmo número, na Copa América de 1983.

Tantos feitos renderam para Dinamite uma estátua no estádio São Januário, que foi inaugurada em 2022.

Assista ao top 20 de gols abaixo ou direto do YouTube.

Temporada de Roberto Dinamite no Barcelona

Após uma década de destaque no Vasco, Roberto recebeu uma proposta generosa para atuar pelo Barcelona, da Espanha. Já no jogo de estreia, Dinamite marcou dois gols. Com a troca de técnico apenas três partidas após sua chegada, porém, ele não recebeu espaço no clube europeu.

A primeira equipe a procurar Roberto Dinamite, à época, foi o Flamengo. Após pressão da torcida, o Vasco também fez uma proposta, que foi aceita pelo jogador. Ele voltou ao Brasil após somente três meses jogando na Europa.

E voltou com classe: em maio de 1980, na primeira partida após o retorno ao cruzmaltino, Roberto fez nada menos que cinco gols contra o Corinthians. O Vasco venceu a partida por 5 a 2.

Roberto Dinamite: destaque na Portuguesa e mais voltas ao Vasco

Em 1989, já perto de pendurar as chuteiras, Roberto Dinamite foi emprestado para a Portuguesa. Atuando por apenas seis meses, marcou 9 gols em 14 jogos, mas a diretoria do clube não conseguiu renovar a concessão.

Ele voltou ao Vasco, onde ficaria até 1991, quando foi emprestado ao Campo Grande. No time paulista, manteve a liderança na segunda rodada do estadual, terminando a competição em quinto lugar.

Roberto Dinamite fez Zico jogar no Vasco

Em 1993 acontece a última partida oficial de Roberto Dinamite. O jogo, amistoso do Vasco contra o espanhol La Coruña, teve clima de celebração.

Até mesmo Zico, ídolo do Flamengo, atuou pelo Gigante da Colina. O meio-campista rubro-negro também se despediu dos gramados na ocasião, jogando a convite de Roberto.

Bebeto, que foi atacante tanto do Flamengo quanto do Vasco, estava no La Coruña à época do jogo. A junção dos três amigos foi um dos pontos altos da partida, mesmo fora de campo. O clube espanhol venceu o cruzmaltino por 2 a 0.

Roberto Dinamite: dirigente do Vasco

Após deixar os gramados, Roberto Dinamite atuou em outras ocasiões pelo Vasco. Grande rival de Eurico Miranda, o ex-jogador foi dirigente do clube por dois mandatos, de 2008 a 2014.

O período foi marcado por altos e baixos: no começo da gestão, o Vasco chegou a ser rebaixado para a série B pela primeira vez. Em 2009 conquistou o título da segunda divisão, voltando à elite do futebol. No ano seguinte a campanha foi morna, terminando o Brasileirão em 11º lugar.

Em 2011, porém, novas conquistas: sob o comando de Dinamite, o Vasco venceu a Copa do Brasil e foi vice da Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. Para 2012, ficou em quinto na competição de pontos corridos, e deixou a Libertadores nas quartas de final.

A equipe montada em 2011, no entanto, custava caro. Pensada para garantir uma boa campanha à equipe e garantir a reeleição de Dinamite na Presidência do Vasco, ao fim de 2012 o elenco foi parcialmente dissolvido, e o time estava com muitas dívidas.

Enfraquecido, o clube volta à série B após ficar em penúltimo lugar. Eurico Miranda, cartola responsável por acertar o retorno de Dinamite ao Vasco em 1980, ganha a eleição de 2014 e se torna presidente do time mais uma vez.

Carreira de Roberto Dinamite na política

Entre sair dos gramados e se tornar dirigente do Vasco, Roberto Dinamite exerceu uma série de mandatos políticos. Ainda em 1992, antes da aposentadoria do futebol, se elegeu vereador pelo PSDB no Rio de Janeiro. Em 1994 e 1998 foi deputado estadual pelo mesmo partido.

Em 2002, filiado ao PMDB, seria novamente reeleito. Em 2006 e 2010 repetiu o feito, mas não conseguiu votos o suficiente em 2014.

