Pelé: as Copas do Mundo que o Brasil ganhou com o Rei do Futebol

Saiba quais Copas do Mundo o Brasil ganhou quando Pelé defendeu a camisa da Seleção Canarinho. Rei do Futebol morreu nesta quinta, 29

O inesquecível Edson Arantes, o Rei Pelé, que morreu hoje, 29, fez história em suas participações nas partidas que defendeu a Seleção Canarinho nas Copas do Mundo, sendo consagrado como o único jogador com três taças douradas em seu currículo.

O POVO traz nesta matéria quantos mundiais o Brasil com o Rei do Futebol na seleção brasileira.

Pelé na Copa do Mundo de 1958

Pelé participou de sua primeira Copa do Mundo na Suécia, aos 17 anos. Sua estreia foi no terceiro jogo da seleção contra a União Soviética que, mesmo não fazendo gols, participou de momentos decisivos na partida, onde se mostrou como promessa do futebol brasileiro.

Seu primeiro gol saiu na partida contra o País de Gales. Mesmo muito jovem, fez história ao marcar o gol que fechou o placar de 5 x 2 contra a Seleção Sueca, consagrando-se como o gol que trouxe o primeiro mundial da Seleção Brasileira.

Pelé na Copa do Mundo de 1962

No ano que o Brasil conquistou o Bicampeonato Mundial no Chile, Pelé participou apenas de duas partidas. Ele jogou pelo Brasil contra o México, contribuindo com a vitória da seleção. Já contra Tchecoslováquia, a última partida do Rei na Copa do Mundo de 1962, ele se despediu do Mundial após sofrer uma lesão muscular.

Pelé na Copa do Mundo de 1970

Perto de completar seus 29 anos, Pelé já era conhecido nos mundiais por sua participação. Na Copa do Mundo em 1970 no México, jogou seis partidas, marcando quatro gols. Na fase final da Copa, nos jogos contra o Peru e o Uruguai, ele não marcou gols.

Já na grande final, Pelé abriu o placar após cruzamento de Rivellino, com uma cabeçada. Ainda na final da Copa do Mundo, realizou assistências para gols de Jairzinho e Carlos Alberto Torres, consagrando o Brasil como Tricampeão Mundial, vencendo a Itália por 4 x 1.

