Pelé 'era um ícone mundial do esporte mais popular do mundo', diz COI

O Comitê Olímpico Internacional (COI) afirmou, nesta quinta-feira (29), após a morte de Pelé, aos 82 anos, que o mundo perdeu um grande atleta e "um ícone do esporte mais popular do mundo", manifestou-se a entidade olímpica em nota.

"Pelé desempenhou um papel crucial no crescimento do futebol, até que se tornasse o esporte mais popular do planeta", declarou o COI, que, em 1999, elegeu o 'Camisa 10' como o 'atleta do século' 20.

"Com a morte de Pelé, o mundo perde um grande ídolo do esporte", escreveu o presidente do COI, Thomas Bach, no Twitter.

"Como eu mesmo pude atestar, ele acreditava genuinamente nos valores olímpicos e conduziu com orgulho a chama Olímpica. Foi um privilégio entregar-lhe a Ordem Olímpica", acrescentou o dirigente.

"Nossos sentimentos aos familiares, amigos e à comunidade futebolística mundial", concluiu Bach.

Pelé morreu nesta quinta-feira aos 82 anos, após lutar por mais de um ano contra um câncer, anunciou uma de suas filhas.

"Te amamos infinitamente. Descanse em paz", publicou Kely Nascimento no Instagram.

Posteriormente, o Hospital Albert Einstein, onde Pelé estava internado ,confirmou que a morte foi causada por falência múltipla dos órgãos em decorrência do câncer.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, [...] em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia", diz o boletim médico.

Pelé é o único jogador da história a ter conquistado três vezes a Copa do Mundo da Fifa, nas edições de 1958 (Suécia), 1962 (Chile) e 1970 (México).

Em seu comunicado, o COI mencionou que "o ídolo brasileiro jamais participou dos Jogos Olímpicos, mas, em 1999, foi eleito o Atleta do Século pelos Comitês Olímpicos Nacionais de todo o mundo".

"Na Cerimônia de Encerramento de Londres-2012, Pelé apareceu no segmento sobre os próximos Jogos, Rio-2016" e foi um dos portadores da tocha olímpica durante seu revezamento na cidade de Santos.

"Meses antes da Cerimônia de Abertura da Rio-2016, [Pelé] recebeu a Ordem Olímpica das mãos do presidente do COI, Thomas Bach", acrescentou a entidade.

