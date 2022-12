Morre Pelé: quem foi e por que era chamado de Rei do Futebol

O melhor jogador da história do futebol morreu hoje, 29. Pelé é o maior artilheiro do mundo e foi o jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, era um jogador de futebol, considerado o maior jogador da história do esporte - não só no Brasil mas no mundo inteiro. Por isso, ele era popularmente chamado de Rei do Futebol. Ele morreu nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022 (29/12/2022)

Passados 62 anos, ele ainda sustenta o título de jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo, o torneio mais importante do esporte. Pelé foi campeão mundial em 1958, quando tinha apenas 17 anos e 8 meses. Até a Copa do Mundo do Catar de 2022, nenhuma equipe campeã superou essa marca.

Envolvido em algumas polêmicas e questões familiares, Pelé sempre esteve na mídia, e não somente por causa de seu indiscutível talento com a bola. Veja a seguir alguns episódios marcantes da vida do Rei, que faleceu aos 82 anos de idade.

Onde Pelé nasceu e quem foi a sua família

Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais, e era o primeiro dos dois filhos do jogador João Ramos do Nascimento, o Dondinho, e da dona de casa Celeste Arantes.

O irmão de Pelé, Zoca, morreu em 2020, aos 77 anos, por complicações causadas por um câncer de próstata. Ele também jogou futebol no Santos, mas não conseguiu o mesmo nível de excelência do irmão famoso.

Pelé recebeu o nome de batismo em homenagem ao inventor estadunidense Thomas Edison, de quem o pai era admirador. O primeiro apelido da infância foi "Dico", mas "Pelé" surgiu ainda no tempo de escola por conta da forma na qual ele, ainda criança, pronunciava o nome de seu jogador favorito, o goleiro Bilé, do Vasco da Gama de São Lourenço.

Como Pelé não sabia pronunciar o nome corretamente, ele gritava “Pelé” durante as jogadas no qual o goleiro participava. A princípio, ele não gostou do apelido e chegou a brigar com o colega de sala, segundo o jogador.

Como a sua família era humilde, Pelé começou a jogar bola em campinhos de terra batida e sequer tinha uma bola. Quando entrou na adolescência, arrumou um emprego e, aos 16 anos, foi chamado para jogar em um clube profissional, o Santos Futebol Clube.

A carreira de Pelé no Santos

Um técnico de Pelé o levou até a cidade de Santos para que ele experimentasse jogar para um time profissional. Ele bateu à porta do Santos Futebol Clube dizendo à administração que o jovem de 15 anos ainda seria "o maior jogador de futebol do mundo".



Pelé de fato impressionou o treinador do Santos e assinou o contrato com o clube em 1956. Em 1957, ele começou a ser reconhecido nacionalmente - e olha que ainda tinha 16 anos de idade. Era titular no Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista (o mais jovem até hoje), marcando 36 gols.

Com apenas dez meses de carreira no futebol profissional, Pelé foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Foi nessa época que ele assumiu a camisa 10 do Peixe, assim como a artilharia do Campeonato Paulista de 1957, com 17 gols. Esta foi a primeira artilharia de um total onze na competição, recorde que até hoje não foi batido. Pelé atuou durante quase toda sua carreira no Santos, até 1974.

Na sua trajetória esportiva, o Rei de Futebol disputou nove jogos contra equipes cearenses. Seis partidas ocorreram no estádio Presidente Vargas, uma no Castelão e uma no Romeirão. O Rei fechou o comércio do Cariri e nunca venceu o Ceará.



Por que Pelé era chamado de Rei?

No Brasil, apenas duas celebridades chamadas de “Rei” são imediatamente identificadas pela alcunha: o cantor Roberto Carlos e Pelé. O apelido do jogador foi dado em 1958, ocasião na qual o Santos disputava o Torneio Rio-São Paulo.

Pelé foi o artilheiro da equipe, e teve atuação de destaque, e passou a ser chamado de "Rei" pela torcida. A atuação do jogador também impressionou o escritor Nelson Rodrigues, que gostava de assistir futebol e assistia a algumas partidas de Pelé.

O dramaturgo escreveu uma crônica em homenagem ao jogador, chamada "A realeza de Pelé". Nela, ele disse que "Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável — a de se sentir rei, da cabeça aos pés".



Copas do Mundo

Durante sua carreira na seleção, ganhou três das Copas do Mundo da Fifa que disputou: 1958, 1962 e 1970, sendo o único a fazê-lo como jogador:



Copa de 1958

Em 1958, o mundo soube quem era Pelé. O motivo? Aquela era a primeira Copa do craque. Usou a camisa 10, mesmo tendo apenas 17 anos, ainda que tenha sido por um erro da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF.



Foi nessa edição do Mundial que ele se tornou o jogador mais jovem a disputar a final da Copa do Mundo, aos 17 anos e 249 dias. Ele marcou dois gols nessa final, quando o Brasil venceu a Suécia por 5 a 2 em casa.

Essa copa ficou na história porque marcou a conquista da primeira estrela na camisa da Seleção Brasileira.



Copa de 1962

Ele chegou para a Copa do Mundo de 1962 sendo considerado o melhor jogador do mundo. No entanto, se machucou logo no segundo jogo e foi Garrincha quem assumiu o papel de protagonista na conquista do segundo título do Brasil na Copa do Mundo.

Copa de 1970

Em sua última Copa do Mundo, Rei do Futebol afirmou sua posição como maior jogador de todos os tempos, como grande nome da conquista brasileira.

O Camisa 10 conduziu o Brasil a uma conquista histórica e que isolou o país como o maior campeão da história das Copas.

Quais prêmios Pelé ganhou



Os principais prêmios individuais ganhos por Pelé foram:



Bola de Prata: 1970

Melhor jogador jovem da Copa do Mundo FIFA: 1958

Bola de Prata da Copa do Mundo FIFA: 1958

Bola de Ouro da Copa do Mundo FIFA (Melhor Jogador): 1970

FIFA Ballon d'Or: 2013

Ballon d'Or da France Football: 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970

Melhor Jogador do Século da FIFA: 2000

Ordem de Mérito da FIFA: 1984

Prêmio do Centenário da FIFA: 2004

FIFA 100 Melhores Futebolistas Vivos: 2004

Top-100 Jogadores de Copas do Mundo 1930–1990 da France Football

Eleito Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional: 1999

Eleito Futebolista do Século pelos ganhadores da Ballon d'Or da France Football: 1999

Dribles e gols para ficar na história

O primeiro gol de Pelé foi simplesmente um “chapéu” (quando se passa a bola por cima do adversário). Esse gol foi escolhido como um dos melhores gols da história das Copas. Assista:



No dia 19 de novembro de 1969, Pelé escreveu mais um capítulo na história do futebol ao marcar de pênalti o milésimo gol da carreira, na vitória do Santos contra o Vasco por 2 a 1, no estádio do Maracanã. Confira:

Veja aqui quais são os outros lances que são verdadeiras obras de arte.



Polêmicas de Pelé

Apesar de ser considerado um símbolo no esporte, Pelé não esteve imune a muitas críticas e se envolveu em várias polêmicas, principalmente em relação a posicionamentos (ou a falta deles) em situações como a ditadura militar brasileira e racismo, além de um ponto que se sobressaiu ao longo dos anos: a rejeição à própria filha.



Outro assunto que foi bastante comentado sobre Pelé foi o pouco engajamento na luta antirracista demonstrado ao longo da carreira, ainda que ele próprio tenha sofrido com o racismo - em entrevista, admitiu ter sido chamado de “macaco” e “crioulo” em partidas.



Quem são os filhos de Pelé

Kely, Flavia, Edinho, Sandra, Joshua e Celeste são os filhos de Pelé.



Edinho tem 52 anos e assumiu o comando do Londrina, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Joshua e Celeste são gêmeos e resultado do casamento de Pelé com a cantora gospel Assíria Seixas. Joshua, assim como Edinho, trabalha com o esporte, na área de fisiologia. No entanto, também já tentou carreira no futebol, atuando no sub-20 do Santos.

Sandra Nascimento morreu em 2006, aos 42 anos, e foi polêmica na década de 90 por ser uma filha não-reconhecida do Pelé, mesmo com o resultado positivo no teste de DNA para a primogênita.

A moça era fruto de uma relação do ex-jogador com Anisia Machado, que acabou enfrentando o pai na Justiça, querendo o reconhecimento do pai.

Pelé também é pai de Flávia Kurtz, de 54 anos. Mesmo tendo a mesma idade de Sandra, a filha de Pelé foi reconhecida nos anos 2000. A fisioterapeuta é fruto de uma breve relação que o ex-jogador teve com durante uma viagem.

Os filhos estavam acompanhando o pai no hospital, na última internação de Pelé.

Pelé fez história no futebol brasileiro e o transformou em um dos maiores do mundo (Foto: Divulgação, em 10/03/1990)



Pelé: conclusão

Pelé foi um ícone do futebol e entrou para o olimpo dos atletas do esporte mais amado do mundo. Grandes jogadores como Zico, por exemplo, já falaram inúmeras vezes do nível de admiração pelo jogador que transpirava genialidade quando estava de posse da bola.

Saber sobre a vida dele é também conhecer um pouco da história do futebol, não somente brasileiro mas mundial, já que o ídolo foi reverenciado em vida no mundo todo.

Viva Pelé!



