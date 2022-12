Luto internacional: jornais e portais estrangeiros repercutem morte de Pelé

A morte do Rei foi repercutida nos principais jornais e portais estrangeiros, que estamparam imagens do ex-atleta da seleção brasileira nas capas dos respectivos sites

O Rei do Futebol descansou. Pelé faleceu na tarde desta quinta-feira, 29, em decorrência da falência de múltiplos órgãos causados pelo câncer de cólon, conforme informou o boletim médico do hospital Albert Einstein.

A morte do Rei foi repercutida nos principais jornais e portais estrangeiros, que estamparam imagens do ex-atleta da seleção brasileira nas capas dos respectivos sites; confira.

Sobre o assunto "Único, genial, perfeito", Ronaldo Fenômeno exalta Pelé

Cristiano Ronaldo publica homenagem para Pelé: "Uma inspiração para milhões"

Neymar homenageia Pelé: "Antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Olé, da Argentina – Dor mundial: morreu Pelé

Um dos jornais esportivos mais conhecidos da Argentina, o Olé repercutiu o fato como “Dolor mundial: murió Pelé (Dor mundial: morreu Pelé, em tradução livre)”. O “Rei”, como reconheceu o diário, exaltou o ex-jogador como “um dos maiores nomes da história do futebol”.

O portal argentino também publicou uma homenagem de Pelé ao lado de Maradona, com o título “Pelé-Maradona: a história de uma relação com mil idas e voltas”, que retrata a figura da trajetória dos dois ex-atletas dentro e fora de campo.

+ Página oficial de Pelé publica mensagem e exalta legado do Rei: "Inspiração e amor"

Capa do site do portal Olé, da Argentina, sobre a morte de Pelé (Foto: reprodução/Olé)



The Sun, da Inglaterra – O Rei está morto



O tabloide Britânico também destacou no site a notícia do falecimento do “Rei”, como escreveu na manchete “The King is dead (O Rei está morto, em tradução livre)”. O portal exaltou Pelé como uma lenda do futebol brasileiro e como o maior jogador de todos os tempos.

Capa do site do portal The Sun, da Inglaterra, sobre a morte de Pelé (Foto: reprodução/The Sun)



Marca, da Espanha – Morre Pelé, ‘O Rei’ do futebol

Um dos principais periódicos espanhóis, o jornal Marca foi mais um a denominar Pelé como “Rei”, na manchete “Muere Pelé, ‘O Rei’ del fútbol (Morre Pelé, ‘O Rei’ do futebol, em tradução livre). Na página principal do site, há uma coletânea de vídeos “inesquecíveis” do ex-jogador em campo, na qual alcançou o patamar que o elevou ao “Olímpio dos Deuses”, como destacou a matéria.

Capa do site do portal Marca, da Espanha, sobre a morte de Pelé (Foto: reprodução/Marca)



L’Equipe, da França – O fim de um mundo

“O fim de um mundo (em tradução livre de Disparition de Pelé: la fin d'un monde). Foi assim que o jornal L’Equipe, da França, noticiou a morte de Pelé. O periódico afirmou que o “mundo do futebol” perdeu o maior jogador da história, mas que o “mundo” está de luto por um dos maiores esportivas de todos os tempos.

Bild, da Alemanha – Pelé está morto

“Pelé ist tot”, ou “Pelé está morto (em tradução livre), foi assim que o tabloide Bild, da Alemanha, repercutiu o falecimento do Rei do Futebol. No texto da matéria, foi colocado uma cronologia do estado de saúde dele, desde o agravamento do câncer até o momento do falecimento. “Um choque para o mundo esportivo”, escreveu o portal.

New York Times, dos Estados Unidos – Pelé, o rosto do futebol mundial, morre aos 82 anos

O New York Times, dos Estados Unidos, também destacou a morte do Rei do Futebol como "O rosto do futebol mundial (em tradução livre)", na página principal do site. Segundo o jornal, um dos mais circulados na sociedade americana, Pelé ajudou a popularizar o futebol no país, uma vez que ele encerrou a carreira atuando pelo Cosmos, clube local, na década de 70.

Tags