Página oficial de Pelé publica mensagem e exalta legado do Rei: "Inspiração e amor"

Por meio das redes sociais, a página oficial de Pelé, o Rei do Futebol, confirmou o falecimento do ex-jogador aos 82 anos

Morreu nesta quinta-feira, 29, Pelé, aos 82 anos, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. A página oficial do ex-jogador postou uma nota enfatizando o legado de inspiração e amor deixado pelo Rei do Futebol, tricampeão do mundo com a seleção brasileira.

“A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre”, disse o comunicado divulgado nas redes sociais.

Pelé já interrompeu uma guerra com seu talento

Com apenas 17 anos, Pelé tornou-se o mais jovem artilheiro do Campeonato Paulista pelo Santos, feito este que foi repetido outras dez vezes, além de ter sido convocado pelo técnico Vicente Feola para a disputa da Copa do Mundo de 1958, na Suécia.



Vestindo a camisa do time santista, sagrou-se campeão Mundial duas vezes, além de dois títulos da Copa Libertadores, seis Brasileiros e dez Estaduais. Dos 1282 gols marcados por Pelé, 1091 foram pelo Santos, consagrando-se o maior artilheiro da história do clube.



Na década de 1960, o Peixe foi escolhido como o maior time de todos os tempos em uma pesquisa mundial da revista argentina El Gráfico, que consultou especialistas da América do Sul e da Europa.

O ataque formado por Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe virou sinônimo de grandeza no esporte e fez com que o time passasse a ser conhecido mundialmente como o "Santos de Pelé".



Dentre diversos torneios que a equipe disputou ao redor da Europa e África, um episódio recordado com orgulho pelos torcedores santistas aconteceu em 1969. Na época, a Guerra de Biafra foi interrompida na Nigéria para que o povo dividido pudesse ver o time do Rei do Futebol em campo.



Com Gazeta Esportiva.