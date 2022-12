"Único, genial, perfeito", Ronaldo Fenômeno exalta Pelé

O genial Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, morreu nesta quinta-feira, 29, após uma progressão do câncer no cólon intestinal, com disfunção renal e cardíaca. O fato foi confirmado pela própria família do Rei.

A morte do lendário jogador abalou o mundo do futebol e diversos jogadores já publicaram homenagens ao eterno camisa dez. Outro craque, Ronaldo Fenômeno, também homenageou Pelé e fez questão de exaltar suas qualidades.

"Único. Genial. Técnico. Criativo. Perfeito. Inigualável. Aonde Pelé chegou, ficou. Sem nunca ter saído do topo, ele nos deixa hoje. O rei do futebol - um só. O maior de todos os tempos. O mundo de luto. A tristeza da despedida misturada ao orgulho imenso da história escrita", disse.

"Que privilégio vir depois de você, meu amigo. Seu talento é uma escola pela qual todo jogador deveria passar. Seu legado transcende gerações. E é assim que seguirá vivo. Hoje e sempre, celebraremos você. Obrigado, Pelé. Descanse em paz."

