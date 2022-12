Cristiano Ronaldo publica homenagem para Pelé: "Uma inspiração para milhões"

Astro português lamentou a morte do gênio do futebol mundial através das redes sociais

O mundo do futebol está de luto. Nesta quinta-feira, 29, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morreu depois de uma progressão do câncer no cólon intestinal, com disfunção renal e cardíaca. O eterno camisa dez estava internado desde o dia 2 de dezembro, quando o hospital divulgou uma nota apontando o diagnóstico de uma infecção respiratória. Por ter parado de responder a quimio, o eterno camisa 10 já recebia cuidados paliativos.

Em total clima de luto, o craque português Cristiano Ronaldo foi mais um dos jogadores a homenagear o Rei do Futebol. Em post emocionado nas redes sociais, o astro desejou solidariedade à família de Pelé.

"Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero “adeus” ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé", publicou Cristiano

