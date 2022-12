Neymar homenageia Pelé: "Antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte"

O mundo do futebol sofreu uma grande perda nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, morreu após uma progressão do câncer no cólon intestinal, com disfunção renal e cardíaca. O fato foi confirmado pela própria família do Rei.

Com isso, jogadores e lendas do esporte vêm se manifestando e homenageando o Rei do Futebol. Principal jogador brasileiro na atualidade, Neymar publicou sua mensagem a Pelé nas redes sociais.

"Antes de Pelé, '10' era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: Deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!!", escreveu o craque.

