Alvo do Fortaleza, atacante Wellington Rato recebe consulta do Vasco

O Esportes O POVO apurou que a proposta tricolor, que agradou ao Atlético-GO, prevê pagamento de R$ 5 milhões à vista pela aquisição do camisa 10, o que seria a segunda maior compra da história do clube

Valorizado no mercado pela temporada 2022, o atacante Wellington Rato, do Atlético-GO, tem despertado interesse de vários clubes da Série A. Além do Fortaleza, o jogador recebeu propostas de São Paulo, Cruzeiro e Coritiba. Outro time que se mostrou interessado na contratação do atleta foi Vasco.

O clube carioca está no mercado em busca de reforços. Um nome que está na mira do Cruzmaltino é o do atacante Wellington Rato. A equipe do Centro-Oeste foi rebaixada para a Série B e deve passar por uma reformulação. Segundo o representante do atleta, o Vasco fez apenas uma proposta extraoficial. Ele disse que o atacante ainda não definiu qual será seu destino em 2023.

"A respeito do atleta Wellington Rato, seu empresário Renan Coelho Costa afirmou que existem propostas oficiais dos seguintes clubes: São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro, Coritiba e extraoficialmente do Vasco. O jogador está analisando com o seu staff e o Atlético Goianiense a melhor proposta para todos. Em nenhum momento o atleta se pronunciou sobre qual equipe pretende defender a partir de janeiro de 2023. Algo diferente disso não corresponde à realidade," disse o representante. (Com Gazeta Esportiva)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Em negociação por Rato, Fortaleza recebe proposta do Atlético-GO por Igor Torres

Fortaleza vê negociação com o Santos por Felipe Jonatan parada, mas segue interessado

Marcelo Paz explica cautela do Fortaleza no mercado: "É todo mundo pedindo muito"

Proposta do Fortaleza

O Fortaleza segue na disputa no mercado da bola para contratar o meia-atacante Wellington Rato para 2023. O Esportes O POVO apurou que a proposta tricolor, que agradou ao Atlético-GO, prevê pagamento de R$ 5 milhões à vista pela aquisição do camisa 10, o que seria a segunda maior compra da história do clube. O jogador ainda não se decidiu, e as partes continuam em negociação.

Principal destaque do Dragão na última temporada, em que marcou 15 gols e deu sete assistências em 70 partidas disputadas, o carioca de 30 anos virou peça disputada no mercado em razão dos números e também do rebaixamento rubro-negro, o que aumenta a necessidade de uma venda.





Tags