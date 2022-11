Marcelo Paz explica cautela do Fortaleza no mercado: "É todo mundo pedindo muito"

Nos primeiros dez dias após o fim da temporada 2022, o Fortaleza ainda não fez nenhum anúncio sobre mudança de elenco, seja saída ou contratação, para 2023. Diretores do Tricolor até já admitiram interesse em alguns atletas, mas propostas oficiais não foram feitas.

Em entrevista ao programa Trem Bala, que é transmitido pela TV Ceará e rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 23, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, explicou a posição do time neste primeiro momento do mercado da bola. O dirigente afirmou que aguarda um maior equilíbrio na disputa por peças.

“Eu, quando jogava futebol, era atacante e aquele atacante que fica muito na frente, fica impedido. Então tem que ter calma no mercado. O mercado, no momento, é todo mundo pedindo muito e os clubes oferecendo menos. Então, vai se equilibrar ainda. É natural que os jogadores valorizados peçam um caminhão de dinheiro. Ninguém dá, aí vai se ajustando (os valores para a contratação de atletas)”, comentou Paz, destacando, no entanto, que todos os reforços passam pelo crivo de Vojvoda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente do Tricolor reafirmou o interesse de contar com o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, do Santos, para a próxima temporada, mas afirmou que as tratativas estão paradas. Sobre Wellington Rato, o dirigente afirmou que a concorrência é pesada. Com relação ao goleiro João Ricardo, Paz reconheceu a qualidade do atleta, mas reafirmou que não negocia com ele neste momento.

+Paz sobre interesse do Fortaleza a jogadores do Ceará: "É algo que pode acontecer"



Ao ser questionado sobre renovações com Lucas Lima e Otero, Marcelo Paz disse que aguarda uma decisão da comissão técnica.



Tags