RB Bragantino x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

RB Bragantino e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 13 de novembro (13/13), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Tricolor está na terceira posição com 67 pontos e luta para terminar a competição com o vice-campeonato. Para isso, além de vencer seu jogo, os cariocas terão que torcer para o Inter, hoje em segundo lugar com 70 pontos, perder para o campeão Palmeiras, no Rio Grande do Sul.

RB Bragantino x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal fechado

: canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - RB Bragantino x Fluminense



Escalação provável

RB Bragantino

Cleiton, Aderlan, Kevin, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Miguel; Carlos Eduardo, Popó e Artur. Técnico: Marcinho

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Alexsander; André, Martinelli, Yago Felipe e Arias; Matheus Martins e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Quando será RB Bragantino x Fluminense

Hoje, domingo, 13 de novembro (13/13), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Fluminense

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo





