Ceará x Juventude ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2022 entre Ceará e Juventude será disputado hoje, 13, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Ceará e Juventude se enfrentam hoje, domingo, 13 de novembro (13/13), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Vozão, 19º colocado, teve a degola confirmada após a derrota para o Avaí na última quarta-feira, por 2 a 0. Desta forma, a equipe ficou a quatro pontos do Cuiabá, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para a próxima temporada, o clube cearense deve passar por uma reformulação devido a queda do poder de investimento na segunda divisão. E alguns nomes conhecidos, como o de Vina, podem ser negociados e não devem entrar em campo na rodada de encerramento.

Já o lanterna Juventude irá encerrar sua participação no Brasileirão com uma série de alterações. Isso porque Jean Irmer, Jadson, Paulo Henrique, Chico e Capixaba não ficam à disposição de Celso Roth por suspensão. Os novos desfalques se juntam à lista de jogadores liberados ou fora dos planos. (Com Gazeta Esportiva)



Ceará x Juventude ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Ceará x Juventude



Escalação provável

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, David Ricardo e Victor Luís; Fernando Sobral, Geovane e Guilherme Castilho; Lima, Mendoza (Jhon Vásquez) e Jô (Cléber ou Zé Roberto). Técnico: Juca Antonello

Juventude

César; Rodrigo Soares, Thalisson, Vitor Mendes e Moraes (Dudu); Pará, Yuri Lima, Gabriel Tota e Rafinha; Felipe Pires (Ruan) e Vitor Gabriel. Técnico: Celso Roth

Quando será Ceará x Juventude

Hoje, domingo, 13 de novembro (13/13), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Juventude

Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará





