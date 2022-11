Internacional x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 13 de novembro (13/13), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Globo e no canal por assinatura pay-per-view Premiere.

Com o título confirmado desde a 35ª rodada, justamente depois de um tropeço do Internacional diante do América-MG, o Palmeiras visita os gaúchos para encerrar a campanha com chave de ouro. Na rodada passada, o Verdão recebeu o troféu no Allianz Parque, e pôde festejar com os seus torcedores.

Desfalque certo para esta partida é o zagueiro Gustavo Gómez, que cumpre suspensão após levar o terceiro cartão amarelo na rodada passada. Além dele, o volante Jailson (transição física) e o meia Raphael Veiga (artroscopia no tornozelo direito) seguem sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Outra ausência garantida é o goleiro Weverton, que já terá embarcado para se apresentar à Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

Do outro lado do confronto, o Internacional entra em campo para confirmar o vice-campeonato. Para isso, basta apenas um empate. A equipe de Mano Menezes foi a que mais ameaçou o título do Palmeiras, e tenta carimbar a faixa do Verdão na última rodada.

Para a partida deste domingo, o técnico Mano Menezes não deve contar com o volante Jhonny, que sofreu uma contusão no joelho direito na rodada passada. Em seu lugar, o jovem Matheus Dias pode ganhar uma oportunidade. Quem também será ausência é o meia Alan Patrick, suspenso. Mikael e Liziero ainda se recuperam de lesão e são outros desfalques certos. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: TV aberta

TV aberta Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Internacional x Palmeiras



Escalação provável

Internacional

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Matheus Dias, Maurício e Taison; Alemão, Pedro Henrique e Carlos de Pena. Técnico: Mano Menezes.

Palmeiras

Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Vanderlan; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Quando será Internacional x Palmeiras

Hoje, domingo, 13 de novembro (13/13), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Palmeiras

Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul





