Corinthians x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 13 de novembro (13/13), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Globo e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com 65 pontos na tabela de classificação, quarto colocado, o Corinthians já não tem mais chances de ser o vice-campeão do torneio. O Timão está cinco atrás do Internacional, atual dono da posição.

O zagueiro Gil, desfalque contra o Coritiba, deve voltar a entrar em campo. O Corinthians também contará com a volta de seus dois principais laterais, Fagner (direito) e Fábio Santos (esquerdo), que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o Corinthians terá o desfalque de Bruno Méndez e do técnico Vítor Pereira, ambos suspensos por expulsão no último jogo. Além disso, Lucas Piton, com dores musculares, deve ficar fora mais uma vez, e Fausto Vera, com dores no tornozelo, é dúvida.

Pelo Atlético-MG, o time tinha oito jogadores pendurados no último jogo contra o Cuiabá: Mariano, Jemerson, Réver, Jair, Otávio, Nathan Silva, Pavón e Zaracho. Porém, nenhum deles foi advertido com o cartão amarelo e estão liberados para jogar.

O Galo terá novamente os desfalques de Hulk, Guilherme Arana e Alan Kardec, todos entregues ao Departamento Médico. Pedrinho, em transição física, pode ser novidade entre os relacionados. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: TV aberta

TV aberta Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Corinthians x Atlético-MG



Escalação provável

Corinthians





Atlético-MG





Quando será Corinthians x Atlético-MG

Hoje, domingo, 13 de novembro (13/13), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Atlético-MG

Neo Química Arena, em São Paulo





