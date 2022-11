América-MG x Atlético-GO ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Atlético-GO se enfrentam hoje, domingo, 13 de novembro (13/13), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O América-MG é o atual nono colocado com 52 pontos, três a menos que o Athletico-PR, que fecha o G6. Até aqui, a equipe soma 37 vitórias, 15 empates e sete derrotas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a derrota para o Palmeiras na última rodada, o Coelho permaneceu na mesma posição e complicou sua vida em uma possível ida à Libertadores. Para cravar passagem, o time precisa vencer o Atlético-GO e chegará a 55 unidades, passando o Botafogo e o Furacão. Também é possível ultrapassar o Atlético-MG caso perca para o Corinthians.

Se empatar, o América-MG precisa torcer para o Botafogo perder para o Athletico-PR. Além disso, é preciso que o Fortaleza não vença o Santos e que o São Paulo também não leve a melhor contra o Goiás.

Partindo para a meta do Atlético-GO, o clube precisa vencer a todo custo, mas com uma goleada. A equipe abre o Z4, na 17ª colocação, com 35 pontos, e até agora acumula oito vitórias, 11 empates e 18 derrotas. (Com Gazeta Esportiva)



América-MG x Atlético-GO ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - América-MG x Atlético-GO



Escalação provável

América-MG





Atlético-GO





Quando será América-MG x Atlético-GO

Hoje, domingo, 13 de novembro (13/13), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Atlético-GO

Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais





Tags