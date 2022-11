Athletico-PR x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

RB Bragantino e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 13 de novembro (13/13), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Furacão Play e no canal na twitch do streamer Casimiro. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Furacão, que vem de empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, em Goiás, aparece na sexta posição com 55 pontos e precisa vencer para se garantir na fase de grupos. O empate dá vaga direta nas chaves, mas a derrota pode custar ao time paranaense ficar de fora do torneio continental.

O Botafogo, por sua vez, está embalado pelos triunfos sobre Atlético-MG (2 a 0) e Santos (3 a 0), tem 53 pontos e se garante na fase de grupos em caso de vitória. Mas, se tropeçar, precisa torcer contra América-MG, Fortaleza e São Paulo. (Com Gazeta Esportiva)



RB Bragantino x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Furacão Play : serviço de streaming do Athletico-PR

: serviço de streaming do Athletico-PR Twitch: canal do streamer Casimiro



Brasileirão Série A 2022 - RB Bragantino x Fluminense



Escalação provável

RB Bragantino

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Fernandinho, Erick e Terans; Cuello, Pablo e Vitinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Fluminense

Lucas Perri; Daniel Borges, Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula e Lucas Fernandes; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jeffinho. Técnico: Luís Castro

Quando será RB Bragantino x Fluminense

Hoje, domingo, 13 de novembro (13/13), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Fluminense

Estádio Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná





