Palmeiras x Juazeirense ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Palmeiras e Juazeirense se enfrentam hoje, sábado, 30 de abril (30/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e canal fechado SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O único desfalque certo do Verdão para a partida deste final de semana é Luan, que ainda se recupera de lesão na coxa esquerda. Abel teve apenas um treino com todos os jogadores à disposição para ajustar detalhes táticos e definir o time que entrará em campo.

Do outro lado, a Juazeirense chega motivada após eliminar o Vasco na última fase. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, a equipe baiana levou a melhor nos pênaltis. O grande destaque do time é o experiente centroavante Neto Baiano, que reúne passagens por Palmeiras, Athletico-PR e Vitória. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Juazeirense ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Copa do Brasil 2022 - Palmeiras x Juazeirense

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Zé Rafael, Atuesta e Raphael Veiga; Dudu, Breno Lopes e Rafael Navarro.

Juazeirense



Rodrigo Calaça; Dadinha, Eduardo, Wendell e Nildo Petrolina; Waguinho, Patrik e Clebson; Deysinho, Willian Silva e Neto Baiano.

Quando será Palmeiras x Juazeirense

Hoje, sábado, 30 de abril (30/04), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Juazeirense

Arena Barueri, em Barueri, São Paulo

