Goiás x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Brasileirão Série A 2022 entre Goiás e Atlético-MG será disputado hoje, 30, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Goiás e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 30 de abril (30/04), pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio da Serrinha, em Goiânia, Goiás, às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e do canal fechado SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Vice-líder da competição, o Galo vem de dois tropeços. No último sábado, a equipe vencia o Coritiba por 2 a 0, mas cedeu o empate, na Arena Independência. Em seguida, o time passou pela mesma situação contra o Independiente del Valle, fora de casa, na Libertadores.

O Esmeraldino, por sua vez, ainda não venceu na competição. Os goianos foram batidos pelo Coritiba e pelo Avaí, e ficaram no empate com o Palmeiras, sofrendo um gol nos últimos minutos. (Com Gazeta Esportiva)

Goiás x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2022 - Goiás x Atlético-MG

Escalação provável

Goiás

Tadeu; Maguinho, Reynaldo, Sidnei e Danilo Barcelos; Fellipe Bastos; Apodi, Caio e Elvis; Dadá Belmonte (Nicolas) e Pedro Raul.

Atlético-MG



Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Ademir e Hulk.

Quando será Goiás x Atlético-MG

Hoje, sábado, 30 de abril (30/04), às 18 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Goiás x Atlético-MG

Estádio da Serrinha, em Goiânia, Goiás



