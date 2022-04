América-MG x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

América-MG e Athletico-PR se enfrentam hoje, sábado, 30 de abril (30/04), pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Os donos da casa chegam de uma dura derrota para o Tolima, na Libertadores, na última quarta-feira. O time mineiro vencia por 2 a 1 até os 40 do segundo tempo, mas sofreu a virada nos instantes finais.

O Coelho também não se deu bem na última rodada do Brasileirão: derrota por 3 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. No torneio nacional, a equipe de Vagner Mancini ocupa a 14ª posição, com três pontos. (Com Gazeta Esportiva)

América-MG x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - América-MG x Athletico-PR

Escalação provável

América-MG

Jailson; Patric, Maidana, Éder e João Paulo; Lucas Kal, Juninho e Matheusinho; Pedrinho, Paulinho Bóia e Índio Ramírez.

Athletico-PR



Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner; Christian, Bryan García e David Terans; Canobbio, Vitinho e Marcelo Cirino (Pablo).

Quando será América-MG x Athletico-PR

Hoje, sábado, 30 de abril (30/04), às 16 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Athletico-PR

Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais



