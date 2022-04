Grêmio x CRB ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Grêmio e CRB se enfrentam hoje, sábado, 30 de abril (30/04), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Após o início ruim com um empate e uma derrota, em casa, o Tricolor gaúcho engatou uma sequência de duas vitórias e entrou no G-4 da segundona. Com sete pontos, a equipe de Roger Machado já tem na mira o líder Bahia, que tem 10, além de Chapecoense e Sport, ambos com oito tentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com um jogo a menos, o CRB ainda não sabe o que é vencer nesta edição da Série B. O time estreou com um empate em casa diante do Vasco, mas nas duas rodadas seguintes, acumulou derrotas para Ponte Preta e Náutico. A sequência de resultados negativos fez a equipe alagoana seguir o caminho oposto ao do Grêmio na tabela de classificação, e agora segura a lanterna com apenas um ponto em três jogos. (Com Gazeta Esportiva)

Grêmio x CRB ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2022 - Grêmio x CRB

Escalação provável

Grêmio

Brenno; Rodrigo, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello e Lucas Silva; Campaz (Elias), Gabriel Teixeira e Diego Souza.

CRB

Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Iago Mendonça e Guilherme Romão; Marthã, Yago e Rafael Longuine; Fabinho, Anselmo Ramon e Richard.

Quando será Grêmio x CRB

Hoje, sábado, 30 de abril (30/04), às 16 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x CRB

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul



Tags