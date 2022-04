Chapecoense x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Brasileirão Série B 2022 entre Chapecoense e Cruzeiro será disputado hoje, 30, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 30 de abril (30/04), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O time catarinense está empolgado após o triunfo de 3 a 0 sobre o Novorizontino no interior paulista. Com oito pontos, luta para seguir entre os líderes.

A Raposa também vem de um bom resultado, 1 a 0 diante do Londrina em Minas Gerais, e aparece com sete pontos. (Com Gazeta Esportiva)

Chapecoense x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2022 - Chapecoense x Cruzeiro

Escalação provável

Chapeoense

Vagner, Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Matheus Bianqui, Betinho e Lima; Orejuela, Perotti e Maranhão.

Cruzeiro

Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Eduardo Brock, Oliveira e Rafael Santos; Willian Oliveira, Neto Moura e Leonardo Pais; Jajá, Luvannor e Rodolfo.

Quando será Chapecoense x Cruzeiro

Hoje, sábado, 30 de abril (30/04), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Chapecoense x Cruzeiro

Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina



