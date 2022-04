Cristiano Ronaldo anuncia que um dos seus gêmeos morreu no parto

Cristiano Ronaldo informou hoje, 18, que um dos gêmeos que ele e sua esposa esperavam morreu. O casal havia anunciado em outubro do ano passado a gravidez dos filhos

Cristiano Ronaldo comunicou na tarde de hoje, 18, que morreu um dos filhos gêmeos que ele e sua esposa, Georgina Rodríguez, estavam esperando. O outro bebê, uma menina, sobreviveu ao nascimento. O jogador de futebol havia anunciado que seria pai de gêmeos em outubro do ano passado.

Morte do filho: o que disse Cristiano Ronaldo?

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que os pais podem sentir. Só o nascimento da nossa menina nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, você é o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", escreveu o jogador em nota nas suas redes sociais.

Quanto filhos têm Cristiano Ronaldo?

Além da menina que nasceu, Cristiano Ronaldo tem outros quatro filhos.

