Cristiano Ronaldo faz surpresa de aniversário e projeta foto de esposa no prédio mais alto do Mundo

O jogador português Cristiano Ronaldo, que atua pelo Manchester United, da Inglaterra, fez uma surpresa para sua esposa, a modelo Georgina Rodríguez. O camisa 7 projetou fotos da amada no prédio mais alto do Mundo, Burj Khalifa, para comemorar o aniversário de 28 anos dela. A ação teve parceria com a Netflix que estreou a nova série/reality show sobre Georgina.

A imagem pôde ser vista de toda a cidade de Dubai, uma vez que o prédio possui 828 metros de altura e 160 andares. Durante um jantar, o casal ficou bem de frente para o edifício e, juntamente com os filhos, viram a mensagem "Feliz aniversário, Gio" estampada no Burj Khalifa.

Giorgina compartilhou as imagens do momento em sua conta oficial no Instagram. Ela disse que Cristiano lhe faz feliz cada dia mais e agradeceu o atleta pela surpresa. "Assim acaba esse dia emocionante. Não tenho palavras. Obrigada Dubai por nos tratar tão bem sempre e por nos fazer sentir em casa", retribuiu a modelo.

"Obrigada a todos que vem trabalhando para que este dia seja tão especial! E obrigada a todos que sempre estão aqui e ficam felizes pela minha felicidade e pela a de minha família. Amamos com o coração", finalizou.

