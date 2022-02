Assim como Jade, do BBB 22, Cristiano Ronaldo tampa o umbigo e situação repercute nas redes

O ato também ganhou repercussão com a influenciadora Jade Picon, vista várias vezes durante essa edição do Big Brother 22 com uma fita sob o umbigo

Após seis jogos sem marcar gols pelo Manchester United, da Inglaterra, o jogador português Cristiano Ronaldo deu fim ao jejum na última terça-feira, 15. Ele voltou a balançar as redes diante do Brighton, anotando o primeiro tento da partida, que terminou em 2 a 0 para os mandantes, duelo válido pelo Campeonato Inglês. Mas o que chamou atenção da internet foi o esparadrapo visto tampando o umbigo do craque na hora da comemoração.

Segundo uma crença antiga da religião hindu, ao tampar o chakra umbilical impede-se que energias negativas emitidas por outras pessoas possam entrar em seu corpo.

O ato também ganhou repercussão com a influenciadora Jade Picon, vista várias vezes durante a edição desse ano do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) com uma fita sob o umbigo.

Nas redes sociais, alguns internautas defenderam que a superstição foi fator decisivo para que Cristiano voltasse a marcar, depois de passar um mês e meio sem gols. Por outro lado, alguns internautas foram mais céticos e 'tiraram sarro' da situação.

"Não acredito que Cristiano Ronaldo também acredita nessa balela de esparadrapo no umbigo", escreveu um dos fãs de CR7.

Fato é que desde 30 de dezembro o craque não fazia a festa da torcida dos Red Devils nos jogos, marca que foi considerada como um dos piores momentos de jejum do jogador em quase 20 anos de carreira, desde quando estreou pelo Sporting-POR, em 2002. Situação esta que teve fim após finalmente voltar a balançar as redes na última terça.

