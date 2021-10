Cristiano Ronaldo: além dos gêmeos que estão a caminho, CR7 tem 4 filhos

22:39 | Out. 28, 2021

Cristiano Ronaldo foi pai pela primeira vez em 2010; de acordo com revista espanhola, a gestação de gêmeos da esposa de CR7, Georgina Rodríguez, está na 12ª semana

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo anunciou hoje, quinta (28/10), por meio das suas redes sociais, que sua esposa Georgina Rodríguez está grávida de gêmeos. Além dos bebês que estão a caminho, o jogador tem mais quatro filhos, sendo dois desses também gêmeos. De acordo com a revista espanhola "Hola", a gestação está na 12ª semana.

"É bom anunciar que estamos esperando gêmeos. Nossos corações estão cheios de amor, estamos ansiosos para conhecê-los", escreveu o craque português.

O casal, que está junto desde 2016, já são pais de uma menina chamada Alana, nascida em 2017. Além disso, no mesmo ano e com poucos meses de diferença, CR7 foi pai de gêmeos, Eva e Mateo, que foram gerados por meio de barriga de aluguel. O primeiro filho do astro nasceu em 2010 e se chama Cristiano Ronaldo Jr, cujo a identidade da mãe não foi revelada até hoje.

Cristiano e Georgina se mudaram há pouco tempo para Inglaterra, onde o craque português joga pelo Mancheter United. O casal morou antes em Turim, na Itália, por três anos, quando CR7 defendeu a Juventus.

