Tolima x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Tolima e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta, 6 de abril (6/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para a primeira partida no torneio sul-americano, o técnico do Galo, Turco Mohamed, não poderá utilizar alguns jogadores. O zagueiro Réver e o meia Zaracho estão fora por desgaste físico.

Além deles, o atacante chileno Eduardo Vargas, que ainda se recupera de uma virose, também é desfalque.

Para o lugar de Réver, o zagueiro Junior Alonso pode fazer seu primeiro jogo como titular desde que voltou ao Galo, no mês de março de 2022. Na final do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, o paraguaio entrou em campo na segunda etapa, vindo do banco. (Com Gazeta Esportiva)

Tolima x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Libertadores 2022 - Tolima x Atlético-MG

Escalação provável

Tolima

Domínguez; Jonathan Vásquez, Caicedo, Moya e Angulo; Ureña, Riascos e Orozco; Miranda, Escobar e Gustavo Ramírez.

Atlético-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso (Godín) e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho Fernández; Ademir, Hulk e Keno.

Quando será Tolima x Atlético-MG

Hoje, quarta-feira, 6 de abril (6/03), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Tolima x Atlético-MG

Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia

