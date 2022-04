América-MG x Independiente del Valle ao vivo: onde assistir, escalação e mais

América-MG e Independiente del Valle se enfrentam hoje, quarta, 6 de abril (6/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado, ESPN, e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O clube mineiro busca a primeira vitória jogando em casa na competição. Isso porque, nas fases anteriores, empatou sem gols com o Barcelona-EQU e perdeu por 1 a 0 para o Guaraní-PAR.

Para a partida, ainda sem Aloísio “Boi Bandido” à disposição, Henrique Almeida e Felipe Azevedo disputam uma vaga no ataque. Já na defesa, com a suspensão de Éder, o argentino Conti deve fazer dupla de zaga com Iago Maidana. (Com Gazeta Esportiva)

América-MG x Independiente del Valle ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

STAR+: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - América-MG x Independiente del Valle

Escalação provável

América-MG

Jailson; Patric, Maidana, Conti, Marlon; Juninho, Kal, Alê; Everaldo, Pedrinho e Henrique Almeida (Felipe Azevedo).

Independiente del Valle

Ramírez; Carabajal, Schunke, Segovia; Perlaza, Pellerano, Faravelli, Chávez; Cabezas, Bauman e Sornoza.

Quando será América-MG x Independiente del Valle

Hoje, quarta-feira, 6 de abril (6/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Independiente del Valle

Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais

