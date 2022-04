Deportivo Táchira x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Deportivo Táchira e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 6 de abril (6/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado, ESPN, e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Verdão não será comandado por Abel Ferreira, que foi expulso no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, quando chutou uma garrafa d’água durante comemoração do segundo gol. A tendência é de que João Martins fique à beira do gramado.

Já dentro de campo, o Palmeiras também conta com dúvidas para a escalação. Isso porque alguns jogadores foram substituídos justamente na decisão do torneio estadual e podem ser poupados na Venezuela. Entre os principais nomes, destaque para Joaquín Piquerez, Rony, Marcos Rocha e Danilo. (Com Gazeta Esportiva)

Deportivo Táchira x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

STAR+: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - Deportivo Táchira x Palmeiras

Escalação provável

Deportivo Táchira

Varela; Camacho, Quintero, Restrepo e Benítez; Chacón, Cova, Flores, Tortolero e Figueroa; Farias.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Gómez e Piquerez (Jorge); Danilo (Jailson), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony (Gabriel Veron) e Scarpa.

Quando será Deportivo Táchira x Palmeiras

Hoje, quarta-feira, 6 de abril (6/03), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Deportivo Táchira x Palmeiras

Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela

